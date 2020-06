Fase 3: Sala, 'meno smart working, tempo di tornare a lavoro e a normalità'

Milano, 17 giu. (Adnkronos) – "Io penso che oggi, senza sottovalutare il rischio della malattia, è il momento di tornare al lavoro, di respirare, perché non sappiamo cosa sarà in ottobre. Avendo promosso lo smart working nel Comune di Milano, oggi dico non è il momento di continuare ad utilizzarlo troppo".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala – ospite di Porta a Porta – risponde su quali strategie occorre attuare per stimolare la domanda e i consumi, consapevole che la crisi legata al coronavirus dovrà farci riadattare all'idea di puntare tutto sul consumismo.

"In questo momento c’è bisogno che noi sentiamo la volontà di cercare una normalità, non è a misure che partono da Roma che si ristabilisce questo equilibrio", dice il primo cittadino critico sulla gestione della scuola da parte del governo.

"Contesto un po’ il fatto che non si sappia nulla, neanche quando si riparte. In Francia il 14 luglio riaprono le scuole, fino ai 15 anni mi pare, io vivo a Milano e in Lombardia dove la crisi è stata profonda, ma in altre parti d’Italia?", conclude Sala nel suo intervento che andrà in onda.