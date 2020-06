Fase3: Conte a Confindustria, 'diversità opinioni ma nessun pregiudizio governo'

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – "Qualcuno crede che questo governo abbia un pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica. Voglio precisarlo molto chiaramente: le misure che abbiamo elaborato e inserito nei nostri provvedimenti sono dedicate al sostegno delle imprese. Da parte di questo governo c’è una costante attenzione per il sostegno alle imprese".

Così il premier Giuseppe Conte, aprendo l'incontro con Confindustria e il mondo delle imprese a Villa Pamphili, per la quarta giornata degli Stati generali dell'economia.

"Per noi l’impresa è un pilastro della nostra società – ha rimarcato il presidente del Consiglio – Nessun pregiudizio da parte del governo, possiamo avere diversità di opinioni e valutazioni, ci sta, ma qui non c’è nessun pregiudizio ideologico. Preservare l’impresa e metterle in condizione di poter affrontare vigorosamente e in modo resiliente uno shock come questo è una priorità del nostro Paese, altrimenti non andiamo da nessuna parte".