Banca Ifis acquista da UniCredit 335 mln npl

Milano, 2 lug. (Adnkronos) – Banca Ifis ha finalizzato con UniCredit un’operazione di acquisto di npl no garantiti appartenenti prevalentemente al segmento consumer per 335 milioni di euro di valore nominale.

L’operazione comprende la cessione di tre portafogli stock per un valore nominale complessivo di circa 155 milioni di euro vantati verso 12.415 debitori a cui si aggiungono quattro ulteriori portafogli consumer (crediti derivanti contratti di conto corrente, prestiti personali e carte di credito) ceduti tramite accordo forward flow, fino a 180 milioni di euro di valore nominale.

Nel primo semestre Banca Ifis ha acquistato 10 portafogli per complessivi 800 milioni di euro di valore nominale, con prezzo di acquisto di circa 90 milioni, e ha partecipato a 16 processi di vendita per complessivi 1,5 miliardi di euro.

Gli acquisti di Npl effettuati in questi primi mesi dell’anno daranno un buon contributo alla redditività della Banca nei prossimi due anni, quando verrà eseguita l’attività di recupero. Questi acquisti sono stati focalizzati principalmente su NPL con sottostanti credito al consumo e bancario, tradizionalmente il core business di Banca Ifis che si conferma un player specializzato nell’acquisto di portafogli NPL, per operazioni di piccole e grandi dimensioni, in virtù del forte know how nella gestione e nel recupero.

''Anche in questo periodo complesso abbiamo continuato ad investire nel mercato dei Non Performing Loans partecipando attivamente ai processi di cessione di crediti NPL e rafforzando l’attività di recupero stragiudiziale al fine di minimizzare l’impatto di dilazione derivante dalla temporanea chiusura dei tribunali. Attualmente, stiamo partecipando a 11 processi di cessione per un valore nominale di circa 2,8 miliardi di euro – spiega Katia Mariotti, Responsabile Direzione Centrale NPL Banca Ifis – Il contesto di mercato non è semplice ma grazie alla diversificazione del portafoglio proprietario e all’esperienza maturata, stiamo registrando performance di recupero più che soddisfacenti''.

Al 30 giugno 2020 il portafoglio di proprietà del Gruppo Banca Ifis ammonta a 18,2 miliardi di euro (17,8 miliardi di euro al 31 dicembre 2019) di valore nominale a cui si aggiungono 6,6 miliardi di euro (5,6 miliardi di euro al 31 dicembre 2019) in gestione conto terzi per un ammontare complessivo di 24,8 miliardi di euro di valore nominale (23,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2019).