Roma, 4 lug. (Adnkronos) – "Il consenso è una forza. Siamo stati noi i primi a scommettere su Conte riferimento di una coalizione. Ma più dei sondaggi, che in autunno possono cambiare, per Conte e per noi, c’è il problema della vita reale degli italiani.

Questa è la spinta che ci muove". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, intervistato dal 'Corriere della Sera'.