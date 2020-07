Fase 3: Cipolletta (Aifi), 'fondamentali Italia restano solidi'

Milano, 8 lug. (Adnkronos) – "I fondamentali dell'economia italiana restano relativamente forti e solidi, visti i livelli di risparmio del settore privato e delle famiglie e il basso indebitamento delle famiglie". Lo ha detto Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Aifi, l'associazione italiane del private equity e venture capital, in un incontro web organizzato dall'associazione.

Cipolletta ha sottolineato la ristrutturazione del settore industriale italiano, "che è orientato all'export e ha una bilancia dei pagamenti positiva".

Nel corso del 2021 l'Italia, ha continuato Cipolletta, non recupererà il Pil perso quest'anno, ma il pieno recupero avverrà nel 2022, anche se il Recovery Plan europeo potrebbe "rafforzare la capaictà dell'economia italiana di recuperare". In ogni caso il Paese "è in una situazione migliore rispetto alla crisi finanziaria del 2008 e ci aspettiamo un recupero più rapido".