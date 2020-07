Migranti: arrivati a Pozzallo 65 naufraghi, a bordo medici Usmaf

Palermo, 13 lug. (Adnkronos) – Sono arrivati a Pozzallo (Ragusa) i 65 migranti agganciati ieri pomeriggio dalla Guardia costiera, in acque italiane. I naufraghi, dopo lo sbarco, verranno trasferiti al centro Don Pietro, in contrada Cifali, a Ragusa. Prima di farli sbarcare è salita a bordo di nave Fiorillo della Guardia costiera italiana, l'equipe dell'Usmaf del Ministero della salute per verificare le condizioni mediche a bordo dei migranti.

Sono tutti uomini di cui 20 presunti minorenni, suddivisi in 61 pakistani, 3 siriani e un marocchino. Sembra che stiano tutti in buono stato di salute.