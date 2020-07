Aspi: Di Battista, Salvini vomitevole, pavido e livoroso**

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "Io non volevo l'intesa col Pd, sono stato per questo etichettato anche di essere filosalviniano. Leggere Salvini che commenta la vicenda Autostrade dicendo che il M5S ha ceduto al Pd è vomitevole, da persona falsa, gonfia di livore".

Lo afferma Alessandro Di Battista in una diretta Facebook.

"Io Salvini lo attaccai duramente, tanto che quasi mi scelse come nemico pubblico numero uno, quando era al massimo del suo potere e veniva trattato dai giornali come Churchill – attacca ancora Di Battista – Sulla questione Benetton lo attacco meno perché lo ignoro maggiormente, tendo a prendermela con i pesci grandi e non con i pesci piccoli cazzari come lui".

Secondo Di Battista, Salvini è un pavido tanto da aver fatto cadere il primo governo Conte "proprio per timore di dover prendere una posizione su autostrade e Benetton.

E' un pavido, è molto più establishment e di sistema di quanto credano i suoi sostenitori, è un liberista, crede nelle privatizzazioni, nella diminuzione della forza dello Stato, la pensa come la Bonino sull'economia. Ora va ignorato, oggi è un pesce piccolo".