Fase 3: Treu, 'bisogna seguire Draghi, Sud riparta dai giovani'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "Mai come adesso il Mezzogiorno è come una cartina di tornasole per tutto. L'Europa ha messo in campo un grande sforzo: tutti insieme, cioè, contro la sua stessa storia di divisioni e contrasti, per aiutare soprattutto le aree più deboli.

E l'Italia lo è. Adesso tocca a noi, l'occasione va sfruttata per tutto il Paese, a cominciare dal Sud. Per dirla con Mario Draghi ora meno sussidi e più sviluppi". Ad affermarlo, in un'intervista a 'Il Messaggero', è il presidente del Cnel, Tiziano Treu.

Per Treu il piano straordinario per il Sud va nella direzione giusta. "Come Cnel abbiamo salutato con interesse l'iniziativa del ministro Provenzano, che è venuta prima della pandemia e che è dunque tutta italiana, a prescindere cioè da quante risorse europee arriveranno.

E' un dovere nazionale attuare il piano, specie per i giovani, e cito ancora Draghi, che sono maltrattati ovunque ma sicuramente di più nelle aree deboli".

Per il presidente del Cnel "bisogna fare in modo che tutta l'Italia vada meglio, a cominciare dal Mezzogiorno".