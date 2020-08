Brevetti: consiglieri Milano, 'chiedere a governo che città sia sede tribunale Ue'

Milano, 27 ago. (Adnkronos) – Enrico Marcora, Manfredi Palmeri, Simone Sollazzo, Fabrizio De Pasquale, Silvia Serafina Sardone, Massimiliano Bastoni, Alessandro Matteo De Chirico, Matteo Forte, Laura Molteni, Gabriele Luigi Abbiati, Alessandro Morelli, Gianluca Comazzi e Luigi Pagliuca, consiglieri comunali di opposizione di Milano, chiedono una convocazione urgente del Consiglio comunale di Milano "affinché venga richiesto al governo nazionale che subito Milano sia candidata a sostituire Londra quale sede del Tribunale europeo dei Brevetti".

Lo comunica in una nota.

"Il sindaco Sala e il Partito Democratico affrontino con determinazione e senza indugi la questione perché se si vuole far uscire Milano dalla crisi causata dal coronavirus si devono inventare per la città nuove funzioni e attività. Dopo aver perso clamorosamente la Sede Europea del Farmaco non è accettabile perdere l’opportunità di candidarsi quale nuova sede del Tribunale europeo dei Brevetti, perderla sarebbe per il governo nazionale una sconfitta", concludono.