Usa: Forbes, nonostante covid Paperoni sempre più ricchi ma Trump -600 mln dlr in 1 anno

Roma, 8 set. (Adnkronos) – Nonostante la pandemia e la crisi economica in seguito all'emergenza coronavirus i Paperoni d'America si sono arricchiti. Nel 2020, infatti, la loro ricchezza accumulata è stata pari a 3.200 miliardi di dollari: l'8% in più rispetto all'anno scorso.

Per il presidente Usa, Donald Trump, invece, il 2020 è stato un anno difficile: in un anno ha perso ben 600 milioni di dollari. E' quanto emerge dalla classifica stillata da 'Forbes'.

A guidare la classifica è il fondatore e Ceo di Amazon, Jeff Bezos con un patrimonio pari a 179 miliardi di dollari che si conferma al primo posto per il terzo anno consecutivo. Al secondo posto si colloca Bill Gates con un patrimonio di 111 miliardi.

Al terzo posto il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg con 85 miliardi di dollari.

Nella nuova lista dei 400 americani più ricchi della rivista, il presidente Usa invece si trova ora al numero 339, in calo di 64 posizioni rispetto a un anno fa. Nel complesso, le nove proprietà di Trump a New York sono diminuite di circa 326 milioni di dollari, secondo 'Forbes'. Il patrimonio immobiliare di Trump al di fuori di New York è diminuito, invece, di circa 124 milioni di dollari.

Anche la maggior parte dei campi da golf e dei club di Trump sono diminuiti di valore di circa 137 milioni di dollari. Il club Mar-a-Lago a Palm Beach di Trump, in Florida, invece è aumentato di 10 milioni di dollari nel corso dell'anno.