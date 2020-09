Coronavirus: ministro francese Le Maire positivo, 'nessun sintomo ma in isolamento'

Parigi, 18 set. (Adnkronos) – "Sono risultato positivo al Covid-19 questa sera. Mi sono immediatamente messo in autoisolamento a casa in linea con le regole sanitarie del governo. Non presento alcun sintomo. Resterà in isolamento per 7 giorni. Continuerò a svolgere il mio incarico".

Così in un tweet il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire.