Aspi: Mingardi, 'non confondere azionista e impresa'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – Nelle valutazioni sulla vicenda Autostrade per l'Italia "non si può prescindere dalla terribile tragedia avvenuta, ma c’è una indagine che acclamerà le responsabilità, che potrebbero essere in parte del gestore e in parte di chi aveva controllarlo.

Solo alla fine di quel percorso, se si dimostrerà la responsabilità dell’azienda la revoca avrebbe un’evidente ragion d’essere, oggi invece si fa una cosa diversa, prima confondendo un azionista – visibile e noto – con l’impresa, poi obbligando l’azienda alla vendita" a un interlocutore deciso dal governo, ovvero Cassa Depositi e Prestiti. All’Adnkronos l’economista Alberto Mingardi, direttore dell'Istituto Bruno Leoni, spiega come "un intervento con lo strumento più netto , come la revoca alla fine delle indagini sarebbe da paese normale, avrebbe una logica in un quadro giuridico logico".

"La vendita è stata accettata" da Atlantia, "ma – conclude – vorrebbero farla non sulla base di procedure ‘da repubblica delle banane’. Al di là del ruolo dello Stato e di Cdp è una questione di regole".