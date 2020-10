Scuola, Azzolina: "Nessuna ipotesi provvedimenti restrittivi"

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – "Non c'è alcuna ipotesi di provvedimenti restrittivi per le scuole. Il Governo non ne ha affatto discusso. E sarebbe strano il contrario: i dati ci confermano che le scuole sono luoghi molto più sicuri di altri.

A scuola ci sono regole, anche molto stringenti, che studenti, studentesse e personale stanno rispettando con grande senso di responsabilità". Così il ministro dell'Istruzione sulla sua pagina Facebook.

"Il Governo – spiega – sta invece valutando l'utilizzo dei test rapidi anche per le scuole, come sto chiedendo da tempo. Credo poi che vada fatta una riflessione seria su tutte quelle attività, anche ricreative, che riguardano i nostri ragazzi fuori da scuola, dopo l'orario scolastico.

Episodi recenti ci dimostrano che spesso sono l'origine di focolai che costringono alla quarantena decine di giovani e adulti".