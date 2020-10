Coronavirus: scatta soglia '150' in terapia intensiva, domani apre ospedale Fiera**

Milano, 22 ott. (Adnkronos) – l numero dei ricoverati in terapia intensiva in Lombardia ha superato quota '150' ed è scattata quindi la soglia oltre la quale, da piano, Regione Lombardia aveva deciso di riattivare l'ospedale in Fiera a Milano. Domani la struttura inizierà ad accogliere i primi pazienti, spiega la Regione Lombardia.