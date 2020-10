Coronavirus: Catalfo, stop licenziamenti fino a fine marzo e Cig gratuita

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “I licenziamenti resteranno bloccati fino a fine marzo e tutte le imprese potranno accedere alla cassa integrazione covid-19 gratuita per lo stesso periodo, cioè ulteriori 12 settimane nel 2021''. Lo afferma il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, in una nota, al termine dell’incontro con Cgil, Cisl e Uil.

''È un segnale importante per lavoratori e aziende, in un momento delicato come quello che l’Italia sta attraversando'', sottolinea il ministro.