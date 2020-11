Coronavirus: sindaco Brescia, più trasparenza sui dati zone, cittadini devono sapere'**

Milano, 5 nov. (Adnkronos) – "È stato doveroso e necessario fissare dei criteri oggettivi che determinino la collocazione delle Regioni in una fascia più o meno critica, con l’attivazione delle conseguenti misure restrittive a tutela della salute. Ma serve trasparenza sui dati.

Ci sono 21 parametri che determinano i fattori di rischio. Parametri come posti letto occupati e posti in terapia intensiva occupati, che sono anche condizionati da scelte di gestione sanitaria e mobilità dei malati". E' quanto afferma in un post su Facebook il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, che sembra sposare la linea della Regione Lombardia.

"Li si pubblichi, questi parametri, Provincia per Provincia, quelli più vecchi e quelli più nuovi.

Solo così si potrà valutare la collocazione di territori sub regionali in modo diversificato", sottolinea, chiedendo che "questo passo venga fatto per trasparenza e serietà".

I cittadini "devono essere messi in grado di sapere se i loro sacrifici sono giustificati e necessari. E gli stessi amministratori locali devono avere tutti i dati necessari per rappresentare e tutelare il loro territorio sotto ogni punto di vista. Siamo in tempo facciamolo", conclude.