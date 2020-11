Ue: Gozi (Re), 'su Stato diritto vinta battaglia per democrazia'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "L''avevamo detto con Renew Europe e Italia Viva e l’abbiamo fatto. C’è l'accordo: No fondi UE a chi non rispetta Stato di diritto e libertà fondamentali. Mettiamo i veri valori al centro del bilancio. Non puoi fare l’europeo quando ricevi i fondi europei e il nazionalista quando devi rispettarne i valori!".

Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, deputato europeo di Renew Europe,

Gozi ricorda che "la battaglia per introdurre strumenti a livello Ue per legare l'utilizzo dei fondi europei al rispetto delle libertà fondamentali, dei i principi democratici e dello Stato di diritto è sempre stata la nostra priorità e oggi dunque è una vittoria innanzitutto per la democrazia europea ma anche del Gruppo Renew Europe che si è sempre battuto per questo".