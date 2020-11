Mobilità, Bollani (Altroconsumo): "Serve supporto certo e continuativo"

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – "Per incentivare la mobilità, bonus e incentivi possono essere un aiuto ma non devono essere delle azioni estemporanee ci vorrebbe un supporto alla mobilità certo e continuativo non una rincorsa o un click day e magari paletti più stringenti sulla tipologia dei veicoli acquistati e sulle persone che possono accedere a questo tipo di bonus".

Così Silvia Bollani, coordinatore test comparativi e inchieste di Altroconsumo, nel suo intervento durante il panel ‘(Con)vivere con una nuova idea di mobilità’ di FestivalFuturo 2020, parlando dell'impatto del bonus mobilità.