Coronavirus: Conte, 'curva giù per responsabilità italiani e meccanismo adottato'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – La curva dei contagi in calo si deve al "senso di responsabilità della stragrande maggioranza degli italiani: ancora una volta, pur in mesi difficili, stanno rispettando le regole e stanno dando ancora una volta una grande prova di responsabilità.

In più, il governo ha adottato un sistema che sta funzionando, che consente di intervenire in modo chirurgico com misure ancor più circoscritte che ci consente di far correre l'economia e non deprimere il tessuto economico". Così il premier Giuseppe Conte in un'intervista al Tg5.