Coronavirus: Renzi, 'risposta è vaccino, no surreali discussioni su cenoni e messe'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Da qualche mese, stiamo dicendo sempre la stessa cosa. Usciremo dalla crisi quando avremo messo in atto un piano serio di distribuzione del vaccino. Solo il vaccino e i farmaci possono salvarci da questa devastante pandemia".

Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Per farlo, non basta che gli scienziati facciano bene il loro lavoro: occorre anche che ci sia una logistica degna di questo nome. E che la distribuzione sia efficace: tutto deve girare alla perfezione. Per intendersi, non come con i tamponi o come nel caso dei banchi a rotelle. Per questo, abbiamo fatto presente in tutte le sedi che la priorità immediata per la politica è questa: organizzare la distribuzione del vaccino utilizzando le eccellenze italiane di questo settore, prima tra tutte l’Esercito".

"Su questo sarà misurata l’efficacia della risposta alla pandemia, non sulle surreali discussioni sul numero dei partecipanti al cenone o sull’orario delle Messe".