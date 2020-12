Coronavirus: Bonomi, 'inaccettabile che Governo continui a non coinvolgere imprese'**

Milano, 3 dic. (Adnkronos) – "Non era e non è accettabile che le imprese non vengano coinvolte preventivamente nella gestione dell'emergenza economica causata dalla pandemia". E' il messaggio del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Smartland, un evento sulla Lombardia organizzato dal Sole 24 Ore.

"Così per uscirne, dalla crisi, il loro contributo può essere determinante per un Pnrr efficace e soprattutto realizzabile".

Ad oggi, argomenta Bonomi, "ormai in prossimità delle scadenze per la presentazione del Pnrr, ancora non sappiamo se ci sarà un confronto sulle strategie e sui contenuti. Non si può certo dire che gli stati generali del giugno scorso lo siano stati".