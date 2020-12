Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Per fermare il virus non basta chiedere una mano ai cittadini che hanno già risposto alla grande, ma fare qualcosa in più per tamponi, tracciamenti, trasporto pubblico per le scuole. Quello della scuola è l'elemento peggiore di tutti perché i nostri ragazzi, rispetto a quelli di Francai e Germania, hanno perso quasi un anno di scuola".

Lo dice Matteo Renzi a Sky Tg24 'Live In'.