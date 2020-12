Manovra: M5S, semplificare pagamento pensioni cittadinanza e Isee università

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Con un emendamento approvato alla legge di Bilancio, e per il quale ringraziamo il ministero del Lavoro per l’impegno e la collaborazione, vogliamo semplificare le modalità di pagamento della Pensione di cittadinanza, in modo che possa essere erogata direttamente dall’Inps laddove ci sia già un beneficiario di un’altra prestazione pensionistica e divisa in parti uguali per il nucleo famigliare”.

Lo dichiarano i deputati del MoVimento 5 Stelle e componenti della commissione Lavoro della Camera, Tiziana Ciprini e Niccolo’ Invidia.

“Inoltre permettiamo alle persone autonome economicamente da almeno due anni di essere considerate nucleo familiare a sé stante ai fini Isee per l’accesso a prestazioni di diritto allo studio universitario. In questo modo permettiamo di usufruire delle prestazioni di diritto allo studio universitario da parte di coloro che si sono autonomizzati dalla famiglia anche dopo l'iscrizione al corso di studi”, concludono.