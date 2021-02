Sci: Tajani, 'su impianti un errore e un danno, ora risarcimenti veri'

Roma, 16 feb (Adnkronos) – "Sulla chiusura degli impianti sciistici si potevano informare gli imprenditori con qualche giorno di anticipo. Lo poteva fare il governo Conte senza creare danni all'economia di montagna. C'era una continuità amministrativa, ministri e consulenti erano gli stessi".

Lo ha detto Antonio Tajani a Radio Anch'io.

"Ora dobbiamo tenere conto dei danni per centinaia di milioni di euro. C'è stata una mancanza di tempestività. Non avvisare prima gli imprenditori che hanno investito è stato un errore. Ora lavorare per dare veri risarcimenti a tutto il comparto", ha aggiunto Tajani.