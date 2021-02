Calcio: Europa League, Roma-Braga 3-1 e giallorossi agli ottavi**

Roma, 25 feb. – (Adnkronos) – La Roma si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi battono 3-1 all'Olimpico il Braga, già sconfitto in Portogallo una settimana per 2-0. A decidere il match le reti di Dzeko al 23', Perez al 74' e Mayoral al 91'; per i portoghesi autogol di Cristante all'88'.