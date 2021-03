Covid: Regione Lombardia a Mazzoleni (Aria), 'confusione da ex consigliere'

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – “In merito alle dichiarazioni riportate oggi da alcune agenzie di stampa e riprese da diversi siti giornalistici a proposito della piattaforma informatica di Aria Spa appare molto strano che l’ex consigliere faccia confusione fra il ‘sistema Siavr’, dove si registrano le vaccinazioni effettuate, che non ha mai avuto problemi, e il sistema di gestione degli inviti che è stato costruito appositamente per la campagna vaccinale.

Così in una nota Regione Lombardia replica alle affermazioni attribuite all’ex consigliere d’amministrazione di Aria Spa, Mario Mazzoleni. "Aspetti tecnici che non attengono in alcun modo all’attività dei rappresentanti della giunta regionale impegnati nel ruolo politico e amministrativo", aggiunge ancora.