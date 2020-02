Basilicata: Bardi, 'cultura è business importante per territorio'

Potenza, 10 feb. (Labitalia) – La cultura spinge il business della Regione Basilicata. A dirlo, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, il presidente Vito Bardi. "La cultura – spiega – è un business importante, perché investire nella cultura è investire in un prodotto che rende poi una regione competitiva, non solo sul territorio della regione ma anche a livello nazionale e internazionale".

"Ho mantenuto – fa notare – la delega al turismo proprio perché ritengo che sia un elemento trainante per l'economia di una regione e sicuramente servirà diffondere una cultura del turismo per far conoscere, sulla scia di quello che è avvenuto per Matera Capitale della Cultura 2019, anche gli altri territori, che forse sono meno noti ma che invece per la loro rappresentatività e per la loro storia hanno bisogno di essere conosciuti dagli altri".

La conferma di guardare sempre al territorio per il benessere della regione e anche in chiave occupazionale, ricorda, "arriva anche dalla stagione di confronto avviata con i sindacati sulla forestazione per condividere problemi e soluzioni e ridare al settore un ruolo centrale a servizio del territorio".

"Questo approccio – sottolinea il presidente Vito Bardi – è importante perché la forestazione è qualcosa che coinvolge una gran massa di persone.

Sono quasi 5.000 gli impiegati nella forestazione e, quindi, il sindacato è stato coinvolto anche perché l'intenzione mia e del governo regionale è di creare non un servizio di assistenzialismo ma soprattutto un servizio che serva, di utilità, soprattutto utilizzazione, mezzi tecnici anche per il dissesto idrogeologico".

"L'obiettivo – precisa – è creare servizi efficienti che facciano cose efficienti per la regione".