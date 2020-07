Humanwellness, arriva mascherina adesiva certificata

Roma, 29 lug. (Labitalia) – Per parrucchieri, barbieri, estetiste, e più in generale tutti i servizi per la cura della persona, lavori a stretto contatto con i clienti, non è sempre facile mantenere la distanza di sicurezza imposta dalla Fase 3 per contrastare l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

La riapertura di questi esercizi è stata accompagnata e sottoposta all’implementazione di tutte una serie di misure atte a garantire lo svolgimento di tutti quei lavori a diretto contatto con il pubblico in totale sicurezza. Tra queste, è previsto l’uso obbligatorio di mascherina sia per i clienti che per i dipendenti, vanno utilizzati grembiuli e asciugamani monouso e dopo ogni trattamento è necessario sanificare la postazione, tutti gli strumenti utilizzati e garantire la presenza di appositi dispenser contenenti il gel igienizzante affinché sia sempre a disposizione.

Humanwellness, specializzata nel settore cosmetotessile, con il brand BePharma, ha recentemente convertito la sua produzione per creare nel pieno dell’emergenza delle mascherine antibatteriche, idrorepellenti per uso privato o in ambito lavorativo. In questa fase, l’azienda ha deciso di concentrarsi sulle esigenze dei proprietari e dipendenti di negozi e attività a stretto contatto con il pubblico come i negozi di parrucchieri, barbieri e centri estetici. La mascherina proposta da Humanwellness, 100% made in Italy, rientra nella categoria per uso medico di tipo 1, certificata Uni En Iso 14683:2019 per la filtrazione batterica (Bfe) al 99,8%, ed è realizzata con tessuto sintetico filtrante in poliestere.

Presenta inoltre tre strati di cui uno intermedio in tessuto idrorepellente.

La sua principale particolarità è quella di essere leggera, traspirante e soprattutto adesiva, non presenta quindi elastici o lacci da legare con accortezza dietro la testa, e ciò garantisce massima aderenza al viso e la sicurezza di non dover fare attenzione a suoi eventuali spostamenti o allentamento dei lacci mentre si lavora. Un prodotto che sarà accolto con piacere anche dalla clientela, che non dovrà più preoccuparsi che la propria mascherina si danneggi durante il lavaggio, il taglio o l’applicazione della tinta per capelli.