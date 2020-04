Coronavirus: Fondazione Lorenzini, su screening anticorpi a disposizione istituzioni

Milano, 2 apr. (Adnkronos Salute) – La Fondazione Giovanni Lorenzini, "appresa dagli organi di stampa la proposta di una parte dell'imprenditoria (Casasco-Confapi) di poter coniugare l'emergenza sanitaria con quella economica attraverso l'utilizzo di kit rapidi anticorpali di screening, a carico delle aziende, nonché della valutazione del rischio a seconda delle fasce di età, per garantire la tutela della persona e riattivare il lavoro", comunica che "tale posizione non solo viene condivisa, ma è oggetto di uno studio di fattibilità già disponibile, che mette disinteressatamente a disposizione delle istituzioni".

E' quanto si legge in una nota della Fondazione Giovanni Lorenzini, Milano-New York, istituita nel 1969 – ricorda l'ente – la più antica Fondazione scientifica no profit per la diffusione della conoscenza medica in Italia.