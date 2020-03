Clima e ambiente, cosa pensano i cittadini europei

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – L'ambiente ed il clima sono temi "importanti" per il 90% dei cittadini europei". Secondo una nuova indagine Eurobarometro, il 94% dei cittadini di tutti gli Stati membri concorda sul fatto che la protezione dell’ambiente è importante. Dall'indagine, pubblicata da Sistema Nazionale per l'ambiente, il 91% dei cittadini ha inoltre dichiarato che i cambiamenti climatici costituiscono un problema grave nell’Ue. A giudizio dell’83% degli intervistati, la legislazione europea è necessaria per proteggere l’ambiente.

Dall’indagine Eurobarometro emerge anche che i cittadini vogliono che si faccia di più per proteggere l’ambiente e ritengono che la responsabilità sia condivisa, oltre che da loro stessi, anche dalle grandi imprese e dall’industria, dai governi nazionali e dall’Ue. I cittadini intervistati ritengono che per affrontare più efficacemente i problemi ambientali occorra “cambiare i nostri modelli di consumo” e “cambiare il nostro modo di produrre e commercializzare i prodotti”.