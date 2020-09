, scopo approccio integrato per malati neurologici

Giuseppe Soda, Dean di SDA Bocconi School of Management, spiega il valore della partnership con Biogen Italia per dare vita al Neurology Management Lab, il laboratorio di confronto e dibattito multidisciplinare con l’obiettivo di promuovere un modello di gestione e presa in carico delle malattie neurologiche ad alta complessità in Italia sempre più efficiente e paziente-centrico