Home > Video > Flavio Briatore Flavio Briatore

'Milano città sicura non sicura'' Flavio Briatore è furente sul suo profilo social. L'imprenditore è stato derubato in pieno giorno, da un ragazzo con il monopattino. ''Per fortuna c'era il capitano della Finanza che ha fermato il ladro''. Per Briatore questa situazione è diventata intollerabile, siete d'accordo con lui?