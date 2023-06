Home > Video > Flavio Ming: "Ecco perché i Testimoni di Geova non accettano trasfusioni di ... Flavio Ming: "Ecco perché i Testimoni di Geova non accettano trasfusioni di sangue"

"Anche io non le accettavo, non mi sono mai trovato fortunatamente nella situazione di dover scegliere se farla o no ma mio fratello si è trovato a dover affrontare un'operazione molto complicata senza l'utilizzo del sangue". Il creator @flavioming ha risposto ad un follower che gli ha chiesto per quale motivo i Testimoni di Geova non accettino le trasfusioni di sangue.