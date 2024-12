A Orlando, Florida, durante lo spettacolo natalizio, alcuni droni precipitano e un bambino di 7 anni finisce in ospedale

Quella che doveva essere una serata magica al Lake Eola Park in Florida è rapidamente diventata un incubo. Sabato sera, mentre il cielo era illuminato da coreografie di luci create da centinaia di droni, un’improvvisa collisione ha scatenato il panico tra gli spettatori e provocato il ferimento grave di un bambino.

Florida, droni si schiantano sulla folla: ferito un bambino

In un video condiviso online, è visibile il momento preciso in cui i droni cominciano a perdere il controllo e a precipitare. Uno di questi avrebbe colpito un bambino di sette anni al petto, causandogli gravi ferite. Secondo le fonti locali, il bambino avrebbe riportato un taglio alla bocca e sarebbe stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore a causa delle gravi ferite riportate.

“Pregate per mio figlio, siamo andati allo spettacolo dei droni al lago Eola e uno dei droni lo ha colpito in faccia“, ha dichiarato su Facebook la madre postando una foto del bambino.

Florida, droni si schiantano sulla folla: indagini in corso

L’incidente tra i droni si è verificato intorno alle 18:45 di sabato sera, ora locale. Successivamente, il secondo spettacolo di luci, previsto per le 20:00, è stato annullato a causa di quelli che la città di Orlando ha definito problemi tecnici.

La compagnia texana Sky Elements Drone Shows, responsabile dell’evento, ha affermato di essere in collaborazione con la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti per chiarire le cause di questo incidente.