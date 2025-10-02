Oggi dal porto di Arsuz, in Turchia, è partita una seconda Flotilla composta da 45 imbarcazioni civili dirette verso la Striscia di Gaza. L’iniziativa, promossa da organizzazioni della società civile turca, ha l’obiettivo di esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e sostenere la Global Sumud Flotilla, intercettata e bloccata dalle forze israeliane.

Fermata la Global Sumud Flotilla: reazioni internazionali e appello alla solidarietà

L’Ordine Nazionale degli Avvocati Tunisini ha espresso forte condanna per l’intercettazione della Global Sumud Flotilla, definendo l’operazione israeliana come una violazione grave del diritto internazionale e delle convenzioni di Ginevra. Il presidente Boubaker Bethabet ha evidenziato che la missione rappresentava un atto legittimo di solidarietà tra popoli e un tentativo di superare il blocco considerato ingiusto e disumano.

Gli avvocati tunisini hanno inoltre ribadito la responsabilità legale di Israele e dei suoi alleati, invitando la società civile e le organizzazioni internazionali a non rimanere inerti di fronte alla situazione e a sostenere la protezione dei civili palestinesi.

La Freedom Flotilla rilancia la missione verso Gaza

Fabio Saccomanni, attivista a bordo di una delle imbarcazioni della Freedom Flotilla, ha espresso pieno sostegno ai membri della Global Sumud Flotilla, recentemente abbordata dalle forze israeliane. Secondo Saccomanni, la mobilitazione internazionale a favore della popolazione palestinese non si è interrotta con quell’azione, ma continua con determinazione.

L’attivista ha sottolineato che le 11 navi della Freedom Flotilla stanno navigando verso Gaza con l’obiettivo di sfidare il blocco navale considerato illegittimo e riaffermare il rispetto del diritto internazionale. Ha aggiunto che questo è il momento di unirsi e agire per contrastare la legge del più forte.

“Siamo 11 barche che si stanno muovendo verso Gaza con lo stesso obiettivo, rompere il blocco illegale di Israele su Gaza, rifiutare la legge del più forte e ristabilire il primato del diritto internazionale. È il momento di mobilitarci e di lottare“.

Turchia, nuova Flotilla: 45 navi civili partono da Hatay verso Gaza

Dal porto di Arsuz, nella provincia turca di Hatay, sono salpate 45 imbarcazioni civili dirette verso la Striscia di Gaza per esprimere solidarietà alla Global Sumud Flotilla. Secondo quanto riportato dai media turchi e confermato dall’account ufficiale della Flotilla, le navi, contrassegnate dalle bandiere turche e palestinesi, mirano a sfidare il blocco navale imposto da Israele, riproponendo una missione simile a quella della flottiglia precedente.

La partenza è avvenuta dopo una preghiera a bordo, e i membri dell’equipaggio hanno dichiarato che la missione rappresenta una risposta alla recente azione israeliana contro il convoglio originale.

La nuova iniziativa è stata promossa dalla “Piattaforma pro Palestina”, senza alcun coinvolgimento diretto del governo di Ankara. Il portavoce della flottiglia, Feridun Ozdemir, ha sottolineato che chi non sostiene l’azione o mantiene il silenzio rischia di essere complice di quella che ha definito una “tragedia umanitaria” a Gaza.