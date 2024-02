Fnomceo, 'pensione 72 anni? 30mila interessati ma dubbi su risposta'

Milano, 16 feb. (Adnkronos Salute) – "Non abbiamo un'idea precisa", però "i medici che potrebbero essere interessati" dalla possibilità di posticipare la pensione fino ai 72 anni "sono circa 30mila teoricamente". E' la stima fatta da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), a '24 Mattino' su Radio 24. Ma "questa misura – ha aggiunto – prevediamo che non sarà efficiente per dare quella risposta che il Governo avrebbe voluto".

"Sono state introdotte in questo emendamento" al decreto Milleproroghe "una serie di misure – ha osservato Anelli – che tengono conto anche dell'esigenza del rinnovamento per esempio della dirigenza dei dipartimenti, delle funzioni apicali che quelli rimarranno fino a 72 anni non potranno più svolgere, e quindi questo rende la norma ancora meno attrattiva per chi volesse rimanere. Oggi i carichi di lavoro portano la gente a fuggire, piuttosto che a rimanere", ha precisato il numero uno dei medici italiani.