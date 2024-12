Un morto e un ferito grave è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, giovedì 26 dicembre, lungo la provinciale 30, tra San Severo e Torremaggiore, nel Foggiano. Un uomo ha speronato l’ambulanza con a bordo la moglie, facendo uscire il mezzo fuori strada. La suocera, che viaggiava con lui in auto, è morta nell’impatto.

Foggia, uomo sperona ambulanza con a bordo la moglie

Secondo la ricostruzione dei fatti, un uomo di nazionalità bulgara ha inseguito e speronato l’ambulanza che trasportava la moglie, ferita in seguito a un’esplosione domestica. Nel tentativo di fermare il mezzo di soccorso, l’uomo ha causato un impatto che ha fatto uscire l’ambulanza fuori strada.

Anche la sua auto, un’Audi, è finita nella scarpata, provocando la morte della suocera che viaggiava come passeggera. L’uomo ha riportato ferite lievi, mentre i quattro operatori a bordo dell’ambulanza, due infermieri e due operatori sanitari, hanno subito diverse ferite.

L’uomo sarebbe ricoverato all’ospedale di San Giovanni Rotondo, la sua posizione è al vaglio del pm di turno. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.

Foggia, uomo sperona ambulanza con a bordo la moglie: la testimonianza dei sanitari

Secondo quanto riportato da un infermiere a Foggia Today, l’ambulanza sarebbe stata ‘inseguita, travolta e speronata più volte‘ da un’auto lanciata in una corsa insensata.

Michele Pavone, che si trovava sull’ambulanza insieme ai colleghi Michele Antonino e Michele Ciavarella, ha dichiarato oggi di rivolgersi alle istituzioni per chiedere maggiore sicurezza per gli operatori del Servizio di Emergenza Territoriale 118, impegnati ogni giorno nel loro lavoro. Ha espresso la speranza che, in futuro, simili incidenti non accadano mai più.