Fontana, attenzione globale verso i cristiani perseguitati

Desidero in questa occasione mettere in evidenza una questione che potrebbe non essere così prevalente nelle notizie internazionali, ma che non è meno significativa: la questione dei cristiani perseguitati nel mondo. Secondo il rapporto Open Doors del 2024, ci sono 365 milioni di tali casi. Gli ul...

Desidero in questa occasione mettere in evidenza una questione che potrebbe non essere così prevalente nelle notizie internazionali, ma che non è meno significativa: la questione dei cristiani perseguitati nel mondo. Secondo il rapporto Open Doors del 2024, ci sono 365 milioni di tali casi. Gli ultimi dati mostrano un peggioramento della situazione e speriamo che le istituzioni internazionali la prendano in considerazione con la dovuta serietà. Queste parole sono state pronunciate dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, durante la cerimonia di apertura del G7 dei Parlamenti a Verona.