Forum Comunicazione: Martinolli -Samo Industrie-, "Da pandemia impariamo a ripartire prevedendo"

“Quale è la lezione che abbiamo imparato e non dobbiamo dimenticare per una ripartenza costruttiva. La prima parola che mi viene in mente è prevedere. Essere in grado di affrontare le situazioni, ma stabilendo prima quali sono i possibili scenari. Già Machiavelli ci aveva insegnato di costruire gli argini lungo i fiumi perché prima o poi una piena ci sarebbe stata e se gli argini non sono sufficientemente alti dovremo affrontare un’ inondazione.

Ora questa è stata una grandissima inondazione, la pandemia. Probabilmente anche qualcuno, penso a Bill Gates aveva già posto l’accento su di una possibilità del genere e sulla situazione molto grave che avremmo dovuto affrontare. Per cui, quello che noi dovremmo imparare di più come genere umano è quello di prevedere, fare degli scenari, dai migliori ai peggiori. La seconda cosa è gestire la distanza”. Lo dice, Claudio Martinolli, Direttore Marketing del Gruppo,

Samo Industrie, alla vigilia della quattordicesima edizione del Forum della Comunicazione di Comunicazione Italia che si terrà il 9 e il 10 giugno.

Al cuore della riflessione, il segno lasciato dalla pandemia sulle scelte e le strategie delle imprese, le lezioni apprese, le criticità che rimangono e il lavoro ancora da fare.Â