Fragranze BMW M l'animo sportivo e l'eccellenza della divisione automobilistica BMW M in tre nuove Eau de Toilette

Tre nuove fragranze racchiudono la passione per le prestazioni e la sportività, il massimo dell'ingegneria e del design di BMW M, coniugando il tutto in una esperienza olfattiva unica: nasce la collezione di fragranze BMW M.

La “M” di BMW M sta per Motorsport e rappresenta il DNA del brand. La divisione ad alte prestazioni di BMW è responsabile della creazione di modelli progettati per offrire un’esperienza di guida che deriva dal mondo delle corse, con un’attenzione meticolosa alla precisione, all’agilità e al dinamismo.

Tutta la passione per la guida coinvolgente, dinamica e sportiva, sia su strada che in pista è ora racchiusa nei flaconi di tre profumi evocativi, su cui spicca deciso il logo, e che riprendono i tre colori delle strisce di BMW M, combinando pack in alluminio – simbolo di tecnologia – e in vetro – simbolo di eleganza.

I nasi di fama mondiale da Frank Voelkl e Alexandra Monet hanno trasformato in note olfattive l’essenza stessa di BMW M: la collezione riflette passione e dedizione, e racconta attraverso ogni singola nota il viaggio verso l’innovazione e la precisione del potente spirito BMW M.

Le tre Eau de Toilette evocano una storia di performance ed eccellenza, e si avvalgono di un metodo innovativo di neuroscienza applicata che stimola emozioni positive attraverso l’olfatto, creando un’esperienza sensoriale che va oltre il semplice profumo.

La collezione, infatti, grazie alla collaborazione con l’azienda DSM Firmenich, specializzata negli aromi e nei profumi, si avvale di EMOTIWAVES™ una tecnologia neuroscientifica all’avanguardia, brevettata e certificata, che attraverso l’utilizzo di ingredienti naturali influenza positivamente l’umore e il benessere psicologico.

L’ Eau de Toilette 1972 si ispira alla leggendaria BMW 3.0 CSL, la prima auto sportiva prodotta da BMW tra il 1972 ed il 1975 e derivata dalla BMW E9. La BMW 3.0 CSL fu una protagonista assoluta delle gare di turismo, in particolare nel Campionato Europeo Turismo (ETCC), dove vinse più volte contribuendo in modo decisivo a costruire la reputazione di BMW nel motorsport.

Proprio come il modello a cui si ispira, apprezzato per il suo design unico e le sue prestazioni sportive, la fragranza è un’esplosione aromatica di freschezza che incanala lo spirito dell’ingegneria ad alte prestazioni e dell’innovazione sostenibile, realizzata per gli audaci. Decisa, scattante, si apre con una miscela di agrumi e zenzero che si mescolano con note delicate e fugaci, sul fondo una scia calda, legnosa e ambrata, conferma il suo carattere sicuro.

Il flacone semplice e lineare di distingue per il colore azzurro brillante, che rappresenta la prima fascia colorata del logo BMW M.

Note di Testa: Limone sfuma primofiore, Bergamotto di Calabria, Zenzero

Note di Cuore: Salvia Sclarea, Helvetolide, Fiori d’arancio

Note di Fondo: Anthamber, Vetiver di Haiti

1985 è un’Eau de Toilette che cattura l’essenza della precisione ad alta velocità e il tocco cool dell’innovazione. Si ispira alla BMW M3 E30: tra i modelli più amati della Casa bavarese, nacque nel 1985, quando i tecnici del reparto Motorsport dettero vita ad una nuova stirpe di modelli sportivi (stradali e da competizione) basati sulla berlina Serie 3.

Note di testa eleganti e fruttate aggiungono una particolarissima combinazione alla base legnosa e ambrata, il flacone è blu, come la seconda fascia colorata del logo BMW M.

Note di Testa: Lime, FIG NP®, Elemi delle Filippine

Note di Cuore: Cipresso, CLEARWOOD®, Balsamo di Gurjun

Note di Fondo: Olio di Cedro della Virginia, CYPRIOL MD, Guayacan

2025, questo è il presente. La BMW M5 entra in una nuova era. Con alle spalle 40 anni di storia, la leggendaria berlina ad alte prestazioni giunge alla sua settima generazione, presentando per la prima volta un sistema di propulsione elettrificato. Questa intensa Eau de Toilette racchiude e interpreta al meglio tale evoluzione che riflette il desiderio di un mondo senza limiti, senza confini né distinzioni, in cui la cultura, l’individualità e il senso di comunità globale prendono il posto di guida. La fragranza ha una anima Fougére e si distingue per accordi freschi e aromatici, il flacone è rosso come la terza fascia colorata del logo BMW M.

Note di Testa: Limone italiano, Trio di Pepe Rosa, Cannella dello Sri Lanka

Note di Cuore: Geranio Borbone Lavanda Diva Aldolone®

Note di Fondo: Patchouli Indonesia Norlimbanol® Dextro Legni Ambrati

Suggested Retail Price 100ml. 85€; 50ml,62€

La collezione di fragranze BMW M è disponibile in selezionate profumerie, su www.mavive.com e https://lifestyle.bmw.com/