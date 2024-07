Frana in miniera d’oro in Indonesia: 11 morti e 19 dispersi

Frana in miniera d'oro in Indonesia, il tragico bilancio: 11 morti e 19 dispersi

Una frana devastante vicino a una miniera d'oro illegale in Indonesia ha causato 11 morti e 19 dispersi. Le cause e gli sforzi di soccorso in corso

Almeno 11 persone hanno perso la vita e altre 19 risultano disperse a seguito di una frana che si è verificata sabato sera nei pressi di una miniera d’oro illegale nell’Indonesia centrale.

L’annuncio della frana della miniera in Indonesia è stato fatto oggi dal direttore dell’agenzia locale di ricerca e salvataggio, Heriyanto.

La frana, innescata dalle forti piogge, ha colpito un villaggio remoto situato nel distretto di Bone Bolango, nella provincia di Gorontalo. Questa regione ospita numerose miniere d’oro abbandonate che vengono sfruttate illegalmente, spesso senza l’uso di attrezzature di sicurezza adeguate. Queste attività minerarie non autorizzate sono comuni in Indonesia, dove i minatori cercano fortuna in condizioni estremamente pericolose e con mezzi spesso inadeguati.

Le squadre di soccorso stanno lavorando incessantemente per cercare i dispersi, ma le difficili condizioni meteorologiche e il terreno instabile rendono le operazioni estremamente complicate. Le autorità locali stanno cercando di contenere i rischi e prevenire ulteriori tragedie, ma la situazione rimane critica. Heriyanto ha sottolineato l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza e di monitorare da vicino le aree a rischio per evitare simili incidenti in futuro.

Questo tragico evento mette in luce i pericoli legati alle attività minerarie illegali e la necessità urgente di interventi più rigorosi per proteggere le vite umane e l’ambiente. La comunità internazionale è chiamata a sostenere gli sforzi per migliorare le condizioni di sicurezza nelle regioni colpite e promuovere lo sviluppo sostenibile in aree vulnerabili come questa.