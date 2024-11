Francesca De André ricoverata in ospedale per aver bevuto detersivo: "Oggi h...

Francesca De André ricoverata d'urgenza in ospedale: scambia detersivo per yogurt. Le sue parole sui social

Francesca De André è finita in ospedale dopo avere ingerito per errore detersivo scambiandolo per yogurt. La disavventura raccontata dalla protagonista sui social.

Francesca De André ricoverata in ospedale

Nelle scorse ore, Francesca De André ha condiviso sulla sua pagina Instagram un post nel quale si è mostrata nel letto d’ospedale.

La ragazza, figlia del noto cantautore Cristiano De André, si è trovata in una situazione di grave pericolo mentre si trovava in casa. Dopo aver deciso di mangiare uno yogurt, ha accidentalmente ingerito del detersivo, mettendo a rischio la propria vita.

“Oggi ho rischiato di morire”, ha dichiarato la giovane in un post sui social.

Ore di preoccupazione per Francesca che ha, inoltre, affermato:

“Il detersivo ha rischiato di performi fegato, appendice, stomaco, l’intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi”.

Il consiglio di Francesca De André ai suoi follower

Nonostante non si sia ripresa ancora del tutto da questa terribile esperienza, ha voluto comunque mandare un messaggio ai suoi fan:

“Mi sento di dire state attenti…soprattutto ai bambini e gli animali che possano averne accesso…è un attimo. Ora siamo qui, dopo non si sa”.

I fan di Francesca De André hanno prontamente manifestato il loro supporto, esprimendo vicinanza e incoraggiandola a una rapida ripresa. Tuttavia, il web ha sollevato anche interrogativi: è davvero possibile confondere un bicchiere di detersivo con dello yogurt? Molti utenti non credono alla versione raccontata.