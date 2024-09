Francesca De Andrè in tribunale per una querela che risale ai tempi del Grande Fratello.

Francesca De Andrè si è recata ancora una volta in tribunale, per una querela che risale ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello. A trascinarla lì è stata un’ex concorrente.

Francesca De Andrè in tribunale: querela legata al Grande Fratello

Tramite il suo profilo Instagram, Francesca De Andrè ha fatto sapere di essere nuovamente finita in tribunale. Questa volta non c’entra nulla l’ex fidanzato Giorgio Tambellini, da lei denunciato per violenza e stalking, ma c’è di mezzo la sua vecchia partecipazione al Grande Fratello. A querelarla è stata un’ex concorrente.

Le parole di Francesca De Andrè

Francesca De Andrè ha raccontato:

“Buongiorno! Mi trovo in Tribunale a Roma in attesa dell’udienza, sono in ritardo come al solito. Però siccome la questione la trasciniamo dal Grande Fratello, sono curiosa di vedere se qualcuno di voi azzecca la persona, fra tutte quelle con la quale ho litigato al Grande Fratello, che mi ha fatto questa denuncia per la quale sono qua. Abbiamo fatto più di un’udienza, ma questa dovrebbe essere quella definitiva“.

L’ex gieffina non ha fatto il nome della concorrente che l’ha trascinata in tribunale, ma non serve molto per capirlo.

Chi è la concorrente che ha querelato Francesca?

Ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello, Francesca ha litigato con diversi concorrenti. Ad averla trascinata in tribunale, però, dovrebbe essere stata Mila Suarez. E’ a lei, infatti, che la De Andrè, nel corso di una diretta, aveva riservato parole poco carine: “cr*tina, sc*ema, con la cellulite, scimmia” e “si butta nel letto degli uomini al secondo giorno“.