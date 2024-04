Ospite di Verissimo, Francesca De Andrè è tornata a parlare delle violenze subite dall’ex fidanzato Giorgio Tambellini. L’uomo è stato condannato a 3 anni e 3 mesi di reclusione, ma la pena è poco confronto a quello che le ha fatto.

Francesca De Andrè: i dettagli sulle violenze dell’ex Giorgio

Per la prima volta dopo la condanna dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini, Francesca De Andrè è tornata in televisione per parlare delle violenze subite. Ospite di Verissimo, è finita più volte in lacrime ripercorrendo l’inferno vissuto. Ha ammesso:

“Mi lanciava addosso le cose incendiate, la candeggina. Mi picchiava mettendosi i guanti da lavoro per farmi più male di quanto potesse a mani nude. Ho dovuto fare un sacco di trattamenti, mi sono ricostruita un dente. Tornava il giorno dopo, pentito, piangendo, e io gli credevo. Quando sei in quei meccanismi non te ne rendi conto”.

Il racconto di Francesca De Andrè

Francesca De Andrè ha raccontato:

“Mi sono chiesta come ho fatto a non rendermi conto cosa stavo vivendo, come ho fatto a non aprire gli occhi prima. All’inizio c’era molta complicità, voglia di vivere. Eravamo innamorati. Quasi subito mi sono resa conto che faceva uso di sostanze, ma pensavo fosse risolvibile. Ho avuto fiducia. Abbiamo fatto 8 mesi di convivenza in cui si è distaccato da quello stile di vita e viveva seguendo i miei consigli di vita”.

Francesca si è resa conto che qualcosa non andava quando è entrata al Grande Fratello. Ha dichiarato:

“E’ rimasto solo due mesi e mezzo. La prima avvisaglia è stata appena prima di entrare nella Casa. Durante l’ultimo contatto telefonico con lui mi sono resa conto che non era lucido, ma non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato alla violenza. Già quando entrò una sera nella Casa fu aggressivo con me e venne allontanato. Dopo è peggiorato, gli dava fastidio anche se sorridevo a qualcuno, gli scattava una rabbia nei miei confronti incredibile”.

Francesca De Andrè: l’ultima decisiva violenza

L’ultima violenza, quella che l’ha convinta a denunciare l’ex fidanzato, l’ha vista ricoverata in ospedale in codice rosso. Francesca ha raccontato: