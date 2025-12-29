Francesca Pascale tra il lutto per Silvio Berlusconi e l’unione complicata con Paola Turci: tra ricordi, verità e nuovi inizi.

Francesca Pascale torna a parlare del proprio matrimonio con Paola Turci e del futuro politico, tra ricordi della lunga relazione con Silvio Berlusconi e riflessioni su nuovi progetti. In un’intervista al Corriere della Sera, affronta con sincerità temi di politica, affetti e scelte personali, tracciando un bilancio tra passato e aspirazioni future.

Francesca Pascale: un ritorno alla politica e uno sguardo al futuro

Francesca Pascale non nasconde più il desiderio di rimettersi in gioco nel panorama politico. In un’intervista al Corriere della Sera, ha confessato di nutrire l’idea di candidarsi per la segreteria toscana, precisando: “Mi piacerebbe candidarmi per la segreteria toscana. Ma io non ho mai smesso di fare politica. La faccio andando al Pride, alle manifestazioni, dicendo cosa penso“.

Pascale sottolinea anche l’importanza del confronto con figure di riferimento come Marina Berlusconi, con cui mantiene un legame duraturo e di fiducia, nato ai tempi della relazione con Silvio Berlusconi. Quanto al futuro del partito, la ex compagna del fondatore di Forza Italia è chiara: “Più di tutto, mi piacerebbe che Marina e Pier Silvio entrassero a gamba tesa nel partito e rimettessero mano allo statuto, per resettare e ripartire con i congressi“.

“Disprezzava Berlusconi ma…”. Francesca Pascale e la confessione inaspettata sul matrimonio con Paola Turci

Pascale apre il cuore anche sulla sfera personale, ricordando il dolore della morte di Berlusconi e la vicinanza nei momenti più difficili. “Subito dopo mi chiamò il professor Zangrillo. Ricordo solo di essere scoppiata a piangere… ero talmente sconvolta che chiamai le mie sorelle“, racconta, aggiungendo come la loro storia “non è mai finita, non ci siamo mai realmente separati“.

Dopo Berlusconi, Pascale ha avuto un’unione civile con Paola Turci, esperienza che definisce “una relazione tossica” e ammette di averla vissuta come un “chiodo schiaccia chiodo”, soffrendo per l’ipocrisia percepita nella relazione. “Ma mi prendo la mia responsabilità. Di quella storia mi ha fatto soffrire l’ipocrisia: stavo con una donna che disprezzava Berlusconi, ma non il fatto di vivere in casa mia con il suo denaro“. Oggi vive nella campagna senese con 11 cani, un luogo scelto per la tranquillità e la distanza dalla città, dove riflette sul passato e costruisce la propria indipendenza.

Riguardo alle voci sulla presunta buonuscita da Berlusconi, chiarisce: “No, non ho avuto buonuscita perché ho avuto una vita piena di cose bellissime che mi ha dato Silvio Berlusconi… grazie al quale riesco anche ad aiutare i miei amici“.