Amore, gelosia e tradimento: i retroscena della relazione tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi a Maschio Selvaggio su Rai Radio2.

La storia d’amore tra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi ha da sempre affascinato l’opinione pubblica, caratterizzata da passione, complicità e momenti di forte tensione. La loro relazione, durata quindici anni, è stata segnata non solo da affetto e condivisione, ma anche da gelosia e episodi legati al tradimento, che hanno lasciato ricordi indelebili. Pascale, ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio2, ha deciso di svelare i retroscena più intimi della loro vita insieme, raccontando dettagli inediti che mostrano un lato più umano e personale del Cavaliere, lontano dalla figura politica.

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi: la gelosia e i retroscena privati

Francesca Pascale è rimasta nell’immaginario collettivo come una delle figure più significative nella vita sentimentale di Silvio Berlusconi. Nel corso di un’intervista a Maschio Selvaggio su Rai Radio2, ha raccontato alcuni episodi inediti del loro rapporto, rivelando la propria gelosia nei confronti dell’ex compagno. Ha spiegato di aver controllato il cellulare di Berlusconi per capire se ricevesse messaggi da altre persone, definendo quell’esperienza “Pensa che inferno, un disastro”.

In un’altra occasione, Pascale ha ricordato di aver pensato di ingaggiare un investigatore privato per seguirlo, ma il professionista rifiutò l’incarico perché si trattava del presidente del Consiglio: “Disse: ‘vabbè signora, non la posso più aiutare perché il presidente del Consiglio non si può seguire’”.

“Oltre i mille chilometri non è tradimento”, il racconto di Francesca Pascale

Durante la conversazione, Pascale ha ripercorso anche le dinamiche più complesse della loro relazione, sottolineando la capacità di Berlusconi di ribaltare le situazioni a suo favore e farla sentire in colpa anche quando non era responsabile, definendolo “Un grande comunicatore”. Ha ricordato la sua famosa battuta sul tradimento: “Mi raccomando, oltre i mille chilometri non è più tradimento”, e ha rievocato la loro prima notte insieme.

Tuttavia, ha confessato che se potesse cambiare qualcosa del suo passato, cancellerebbe la separazione, definita dolorosa e improvvisa: “Se potessi cancellare un episodio della mia vita pubblica cancellerei la separazione con Berlusconi. È difficile parlarne al passato nel mio caso. Se potessi cancellare qualcosa, sì, la separazione soprattutto fatta in quel modo, con lo strappo. Perché comunque 15 anni di relazione non si possono cancellare”. Nonostante le difficoltà, la Pascale ha sempre mantenuto un legame affettuoso con Berlusconi, testimoniando un sentimento complesso che univa amore, gelosia e ricordi indelebili.