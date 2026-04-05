Un anno fa era esploso il caso delle borse Hermès che la Santanché avrebbe regalato a Francesca Pascale, la quale avrebbe poi rivelato che le borse in questione erano false. Ora l’ex compagna di Silvio Berlusconi è tornata sul caso.

Francesca Pascale, nuova confessione sulle borse Hermès regalate da Santanchè

Ospite nel podcast di Giulia Salemi, Francesca Pascale è tornata sul caso delle borse Hermès regalatele dalla Santanchè, borse che si sono rivelate false. Il tutto è accaduto quando la Pascale era ancora al fianco di Silvio Berlusconi e un giorni il cane Dudù aveva proprio rosicchiato il manico di una di queste borse: “quando mi reco da Hermès a Milano la controllano e mi avvisano di entrare nel retro del negozio dicendomi che la borsa era un oggetto contraffatto. Io mi sono sentita morire. Immagina la scena, tra una napoletana e una cuneese, a chi avrebbero creduto i commessi? Mi sono sentita mortificata, ma se me lo avesse detto che erano contraffatte le avrei accettate lo stesso. Un regalo vale l’altro. Veramente è sempre la storia dell’inganno che mi tormenta.”

Francesca Pascale e la borse false di Hermès: il ruolo di Selvaggia Lucarelli

La vicenda delle borse false di Hermès regalate dalla Santanché a Francesca Pascale era esplosa grazie a Selvaggia Lucarelli, che era risalita fino a un rivenditore di Forte dei Marmi soprannominato “Maradona.” L’ex compagna di Berlusconi ha infatti confessato che aveva confessato la vicenda proprio a un amico della Lucarelli. Nell’intervista la Salemi ha invitato alla prudenza la Pascale, in quanto: “dire che una borsetta è tarocca è calunnia ufficialmente, bisogna stare attenti”, con la Pascale che ribatte: “eh sì, bisogna avere la prova.” La Salemi ha poi aggiunto che non si sa se magari anche la Santanché fosse ignara che fossero false, con la Pascale: “no, non penso proprio…. ecco, ora hai fatto la politica.”