Francesca Pascale rompe il silenzio, con parole che sorprendono e fanno riflettere. Ha parlato a Ponza d’Autore, la kermesse culturale organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana. Non parla solo di sé, ma di come il suo legame con Silvio Berlusconi abbia segnato tutto il suo mondo. «Io? Sono sempre stata vista come etero.

Ma il vero “coming out”, quello che ha fatto tremare la mia vita, non è stato con mio padre. È stato dire che sto con Berlusconi». Parole nette, lanciate durante l’evento “Ponza d’Autore”. Un momento di confessione, ma anche di sfida. Perché dietro questa relazione c’è molto di più di una semplice storia d’amore.

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi, un rapporto complesso e speciale tra politica e diritti

Non si ferma qui. Francesco Pascale affronta anche la politica, senza peli sulla lingua. «Non attacco Schlein, anzi, le voglio bene. Vederla ai pride è importante, la ammiro per questo. Ma mi chiedo: dov’è quando si parla di fabbriche, lavoro, quei posti che la sinistra ha sempre difeso?». La critica è netta. Non basta partecipare a manifestazioni simboliche se poi manca una presenza concreta dove si decidono le sorti di tanti. «Meloni? Non la voto per la sua tradizione, che è evidente, ma perché prova a rappresentare chi, come me, vuole libertà e rispetto per le individualità. La politica dei diritti civili non dovrebbe essere una bandiera di partito, ma un valore civile. Punto».

Tra riflessioni e accuse velate, Pascale ci regala un’immagine di sé inedita. Forte, ma vulnerabile. E insieme, Berlusconi, figura ingombrante, che incarna un pezzo d’Italia e di politica.

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi: un percorso di passioni, scelte difficili e rinascite

La loro storia inizia così, quasi per caso. Nel 2006, quando lui è ancora sposato con Veronica Lario, e lei una giovane donna che entra nel suo mondo. La fine di quel matrimonio spalanca la strada a Francesca. Natale 2011 segna il fidanzamento, ufficializzato solo l’anno dopo. Ma come spesso accade, l’amore non basta. Nel marzo 2020 la fine. E nell’estate dello stesso anno, un nuovo capitolo: Pascale con Paola Turci, una nuova compagna, una nuova vita. Il 2 luglio 2022 arriva il matrimonio civile a Montalcino. Poi, di nuovo, la rottura.

Un percorso fatto di alti e bassi, passioni, scelte difficili. La storia di Francesca Pascale con Silvio Berlusconi non è solo gossip. È un racconto di libertà, lotte, compromessi. E di un’Italia che ancora si interroga su cosa significhi davvero vivere senza catene.