Nelle ultime ore, a seguito dell’annullamento da parte della Rai del monologo di Antonio Scurati, si è scatenato un dibattito tra alcune figure politiche e lo stesso scrittore sulla questione relativa all’antifascismo.

Di seguito le parole del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida nel programma di Monica Maggioni “In Mezz’ora” su Rai 3:

«La Costituzione è strutturalmente antifascista e noi giuriamo sulla Costituzione, ci mancherebbe altro. I padri costituenti volevano una Costituzione guardando non al contingente ma una Costituzione che restasse, forte come la nostra, che prevedesse di essere contro qualsiasi forma di totalitarismo e quindi la declinavano in positivo: difesa della libertà, contro la violenza».