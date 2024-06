Elezioni europee, Francesco Ventola primo canosino nella storia ad essere eletto

Durante lo spoglio dei voti delle elezioni europee per la circoscrizione dell’Italia Meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), emerge la seguente distribuzione dei seggi: 5 al Partito Democratico (PD), 5 a Fratelli d’Italia (FdI), 4 al Movimento 5 Stelle (M5S), 2 a Forza Italia (FI), 1 alla Lega e 1 ai Verdi/Sinistra. In Puglia, il PD si afferma come primo partito con 444.182 voti, pari al 33,59% dei consensi.

Antonio Decaro, ex sindaco di Bari, è il candidato più votato con 484.047 preferenze, seguito da Lucia Annunziata con 233.546 voti e Raffaele Topo con 122.779. Fratelli d’Italia ottiene il secondo posto con 356.311 voti (26,93%), seguito dal M5S con il 14,18%, Forza Italia con il 7,75% e la Lega con il 6,6%. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, supera le 500.000 preferenze, seguita da Alberigo Gambino con 88.166 e Francesco Ventola con 86.389 voti, il primo candidato di Canosa di Puglia eletto al Parlamento europeo.

A livello nazionale, l’affluenza alle urne è stata del 49,6%, in calo di circa il 5% rispetto alla tornata elettorale di cinque anni fa. Nelle circoscrizioni dell’Italia Nord-Occidentale e Nord-Orientale, l’affluenza ha superato il 50%, mentre nelle circoscrizioni dell’Italia Meridionale e Insulare è scesa sotto il 45%. In particolare, a Canosa di Puglia, solo il 38,05% degli aventi diritto si è recato ai seggi, pari a 8.920 votanti. Questo dato evidenzia una partecipazione particolarmente bassa, riflettendo una tendenza generale di diminuzione dell’affluenza elettorale nel sud del Paese.